«القرش»: رفع سعر توريد القمح تحفيز للزراعة.. والفلاح هو العنصر الأهم

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ 1250 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة تهتم كثيرًا بقطاع الزراعة وتطويره.

وقال القرش، خلال حواره على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الخميس، إن الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتطوير حياة الفلاح والمزارع المصري؛ لتمكينه من الحصول على خدمات أفضل وزيادة إنتاجية الزراعات، بالإضافة إلى تحسين الدخل، وهو ما تمثل في ظهور عدد كبير من المبادرات الرئاسية أبرزها "حياة كريمة".

وأشار إلى أن رفع سعر توريد إردب القمح هو تحفيز للزراعة قبل موعد زراعة القمح بشهرين، منوهًا إلى أن الفلاح هو العنصر الأهم في القطاع، وتحسين حياته هي الأولوية.

وأوضح أن هناك زيادات واضحة تحدث بالفعل قبل موعد زراعة القمح سنويًا، حيث جرى زيادة سعر التوريد قبل موسم الزراعة بشهرين، بواقع 1000 جنيه هذا العام مقارنة بالعام السابق عليه، حيث كان السعر 880 جنيهًا، فيما يعادل العام الحالي 250 جنيهًا لأول مرة وهذا الرقم لتشجيع الفلاحين ولتحسين الدخل لهم والذي جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع المزارعين.