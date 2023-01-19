مصر تواجه بلجيكا فى أولى مباريات «الفراعنة» بالدور الرئيسى بمونديال اليد 2023

يلتقي في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره البلجيكي، في أولى مباريات الفراعنة بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم 2023 التي تستضيفها السويد وبولندا.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال اليد بعدما صعد كأول المجموعة السابعة "العلامة الكاملة" عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات على كرواتيا ثم المغرب وأخيرا أمريكا في الجولة الثالثة بنتيجة 35-16.

ويصعد للدور الرئيسي المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة بالمجموعات في الدور الأول بالنقاط التي حققها مع المنتخبات التي تصعد معا لهذا الدور، واستبعاد النقاط التي حققها كل منتخب في المجموعة مع المنتخب صاحب المركز الرابع.

ترتيب مجموعة مصر في مونديال اليد قبل انطلاق الدور الرئيسي

تأهل منتخب مصر للدور الرئيسي برصيد أربع نقاط بعد استبعاد نقاط مباراته مع المغرب صاحب الترتيب الرابع، فيما صعد المنتخب الكرواتي برصيد نقطتين، والأمريكي بلا رصيد، لينضموا لمنتخبات المجموعة الثامنة الدنمارك الذي صعد برصيد أربع نقاط بعد استبعاد نقاطه أمام تونس التي احتلت المركز الرابع، فيما صد منتخب البحرين برصيد نقطة، وبلجيكا بلا رصيد.

ليصبح ترتيب مجموعة مصر قبل انطلاق مباريات الدور الرئيسي مصر والدنمارك على قمة المجموعة برصيد أربع نقاط ثم كرواتيا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم البحرين في المركز الرابع برصيد نقطتين وأخيرا أمريكا وبلجيكا في المركزين الخامس والسادس.

ويصعد من مجموعة مصر بالدور الرئيسي المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني فقط للدور ربع النهائي، بداية المواجهات الإقصائية، والأقرب للصعود من المجموعة مصر والدنمارك.

ويتطلع منتخب مصر إلى الصعود كأول المجموعة لتفادي مواجهة منتخب السويد صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي بالبطولة.

قائمة منتخب مصر فى مونديال اليد 2023

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) - عبدالرحمن حُميد (الأهلي) - محمد علي (سينفين الإسباني).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - حسن قداح (الزمالك).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) - مهاب سعيد (الأهلي).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) - أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) - أحمد هشام السيد دودو (نيم الفرنسي) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - شادي خليل (الزمالك) - أحمد خيري (الأهلي).