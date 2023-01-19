تعيين مجدي حسن مديرا للشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس

كلف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مجدي محمد حسن بالعمل مديراً عاماً للشئون المالية و الإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس، مقدما له التهنئة ومتمنياً له النجاح في منصبه الجديد.

حضر اللقاء الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتورة مروة عرابي نائب مدير عام المستشفيات الجامعية حيث قدموا له التهنئة متمنين له التوفيق في مهام عمله.