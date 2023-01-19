البنك الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى أول اختبار لأمير عبد العزيز

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فريق البنك الأهلي في الخامسة إلا ربع مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

المباراة هى الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي المكون من أمير عبد العزيز مديرا فنيا وأحمد عبد المقصود مدربا عاما وأمين عمر النور مدربا وأحمد عصمت مدرب أحمال وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين و6 تعادلات و5 هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15.

أمير عبد العزيز المدير الفني للبنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأحمد ياسين ومحمود الجزار وأمير مدحت وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي وأحمد سعيد وأحمد توفيق ومحمد لعبة ومحمد هلال وموسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وإسلام جابر ورزاق سيسيه وأسامة فيصل وناصر منسي.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي وكريم بامبو وأحمد العش وحمدي علاء .

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز السابع برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل واحد و6 هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع الزمالك والهزيمة أمام بيراميدز وانبي والمصري ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ورفع رصيده الى 22 نقطة .

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان وكيفين كيزيتو وهشام صلاح وصبري رحيل عبد الله نصيب وخالد صبحي ومحمود علاء وإبراهيم حسن وخالد الغندور وأحمد عيد وناصر ناصر ومورو ساليفو وعبد الغني محمد ومحمود عبد العزيز ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعمار حمدي وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو، وأحمد عادل ميسي.

وشهدت القائمة عودة المهدي سليمان ومحمود علاء بينما يغيب البوركيني سعيدو سمبوريه وكريم الديب والسيد سالم وعمرو عبد الفتاح عموري ومصطفى إبراهيم وأحمد السيد غريب وفوزي الحناوي، وعمرو خليل ومحمد الصالح لأسباب فنية.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده محمد عاطف الزناري وعدي عيد ومعهم أحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.