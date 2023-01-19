الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: السوق الإسبانى من الأسواق المهمة للمقصد السياحى المصرى

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أثناء اللقاء

استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها في إطار زيارته لإسبانيا، بمجموعة من اللقاءات مع عدد من مسئولي الشركات السياحية ومنها شركة Club 5 Estrellas وشركة Destina وشركة Luxor Tour، وشركة Avoris.

يأتى ذلك على هامش المشاركة فى  المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في نسخته 43 والذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، وافتتح فعالياته ملك إسبانيا.

وخلال هذه اللقاءات، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وهذه الشركات لتشجيع ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع تلك الشركات.

وأشار الوزير إلى أن السوق الإسباني من الأسواق المهمة للمقصد السياحي المصري والذي يتم العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة منه.

كما اطلع الوزير على الخطط التشغيلية لتلك الشركات، وخططهم لزيادة عدد السائحين الذين يقصدون مصر.

وفي سياق متصل، عقد الوزير، عدة لقاءات أخرى، مع عدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا من بينهم Melia Hotels International وBarcelo وHotusa.

وخلال هذه اللقاءات، تحدث أحمد عيسى عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة.

واستعرض الوزير أيضاً ما حققته هذه الجهود من تطور هائل في البنية التحتية في مصر، بجانب أبرز المشروعات المتعلقة بالسياحة ومنها المدن المصرية الجديدة مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كلها مشروعات تسهم في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المناطق في مصر.

وأشار أحمد عيسى إلى أن الوزارة تستهدف العمل على تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في قطاع السياحة فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تلبية الطلب السياحي على مصر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً.

ولفت الوزير إلى أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي تتضمن محوراً خاصاً عن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.

كما استعرض بعض ملامح خطة الوزارة لتحسين البيئة الرقابية في إطار المنظومة التي تتبناها للعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

وقد شارك في حضور اللقاءات يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
 

اسبانيا وزير السياحة والآثار الجناح المصري في معرض الفيتور السياحي الفيتور السياحي الاستثمار السياحي

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