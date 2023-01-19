الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: فرنسا لديها رغبة فى الاستقلال عن الولايات المتحدة عكس ألمانيا

فرنسا
فرنسا

قال المحلل السياسي أكثم سليمان، إن ألمانيا لا تستطيع الخروج من نتائج الحرب العالمية الثانية، ولهذا تتحرك دائمًا بعد تحرك واشنطن خاصة في مجال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم رفع ميزانية الجيش الألماني 100 مليار يورو لتحديث وتحسين الجيش، وقرروا مؤخرًا شراء طائرات35 f الأمريكية بقيمة 85 مليار دولار. 

وأكد أن فرنسا على العكس من ألمانيا؛ لأنها اعتبرت من المنتصرين في الحرب العالمية هي وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا لا ينطبق عليهم الخوف من العسكرة والتاريخ الدموي، مؤكدًا أن فرنسا تمثل رغبة تاريخية في الاستقلال عن الولايات المتحدة ومنذ الرئيس الراحل جاك شيراك الذي وقف ضد الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 .

وأشار إلى أن فرنسا عندما تقدم اقتراحات كجيش أوروبي موحد أو غيره من الاستراتيجيات تجد أن هناك تبرم أمريكي، وفي كل حالة ولحظة هناك حالة عدم الثقة بين البلدين، موضحًا أن ألمانيا تركت المشروع الأوروبي المشترك وأوقفت طائرات ميراج الفرنسية وذهبت لشراء طائرات من أمركيا لأنها تابع لها.

المحلل السياسى المانيا فرنسا العسكرة التاريخ الدموي الاستقلال

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