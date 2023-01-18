من الإسكندرية.. البابا تواضروس يترأس قداس «عيد الغطاس»

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأربعاء، صلوات اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط في الإسكندرية.

وألقى قداسته عظة القداس، والتي حملت عنوان "المسيح المفرح".

يأتي هذا في إطار استمرار قداسة البابا في فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، صوم برمون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية المسيح بنهر الأردن، الخميس 19 يناير الجاري.

وبرمون الغطاس صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.