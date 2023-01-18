الرئيس التركى يكشف موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا.

وقال أردوغان: "الانتخابات ستجرى يوم 14 مايو المقبل، وذلك قبل شهر من التاريخ الذي حدده في وقت سابق".

ووجه رسالة إلى المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، مفادها "الأتراك سيرفضون المعارضة في صناديق الاقتراع في التاريخ نفسه الذي جرت فيه انتخابات عام 1950".

وتابع الرئيس التركي: "ستقول أمتنا كفى لمؤيدي الانقلاب هؤلاء، لهذه الطاولة السداسية الطامحة التي تفتقر للكفاءة، في اليوم نفسه بعد 73 عامًا".

تركيا: لسنا فى موقع يسمح لنا بالمصادقة على انضمام السويد إلى الناتو

وقبل أيام، قال إبراهيم قالن المستشار المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ تركيا "ليست في موقع" يسمح لها بالمصادقة راهنًا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف: "لسنا في موقع يسمح لنا بإرسال قانون (التصديق) إلى البرلمان، لدينا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنّ النواب قد يقومون برفضه، بحسب فرانس برس.

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون، الأسبوع الماضي، عن أن تركيا، التي تعرقل منذ مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، دفعت بمطالب لا تستطيعها السويد ولا يمكنها قبولها.

وأضاف أن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه أوضح أنه لا يمكنها تلبية جميع الشروط التي تضعها أنقرة لدعم الطلب.

وذكر كريستيشون في مؤتمر بالسويد: "تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضًا يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك".

ووقّعت فنلندا والسويد اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.