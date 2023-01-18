بدء قداس عيد الغطاس بكاتدرائية الإسكندرية.. والمحافظ يهنئ الأقباط

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، بدء قداس عيد الغطاس للأقباط الأرثوذكس، وسط أجواء ومظاهر احتفالية، وحضور شعبي من أبناء الكنيسة.

وترأس القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، صلاة اللقان وما يتبعها من القداس الإلهي لعيد الغطاس، وشارك فى الصلاة الآباء كهنة الكنيسة.

بدأ قداس عيد الغطاس، بصلاة اللقان لمباركة المياه يعقبها رشم الكاهن المصلين في جبينهم، بالإضافة إلى حرص الأقباط على ملئ زجاجات من تلك المياه للتبرك بها في منازلهم وشرب أفراد الأسرة منها.

محافظ الإسكندرية يهنأ الأقباط بعيد الغطاس

وفي سياق متصل، هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة و التسامح والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري عبر العصور، متمنيًا أن يعود العيد على جموع المصريين بالخير والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والرخاء.

وأشار «الشريف» إلى أن الإسكندرية تفتقد زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لها في هذا العيد الذي اعتاد على ترأسه كل عيد، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.

وقال «الشريف» إن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضاري الإنساني، داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامناً مع عيد الغطاس المجيد، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكوى طارئة والتعامل معها على الفور.

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