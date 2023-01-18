الدورى المصرى.. فيوتشر يحقق فوزًا مثيرًا على إنبى فى الدقائق الأخيرة

حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى دويدار أحرز هدف التقدم لصالح إنبي في الشوط الأول من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل محمد رضا بوبو هدف التعادل في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يضيف عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 60.

بينما أحرز علي فوزي الهدف الثاني والتعادل لصالح إنبي في الدقيقة 69 قبل أن يحرز عمر السعيد هدف الانتصار القاتل لصالح فيوتشر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من عمر المباراة.

ترتيب فيوتشر

ورفع فيوتشر رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.