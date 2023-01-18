الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الدورى المصرى.. فيوتشر يحقق فوزًا مثيرًا على إنبى فى الدقائق الأخيرة

إنبي وفيوتشر
إنبي وفيوتشر

حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى دويدار أحرز هدف التقدم لصالح إنبي في الشوط الأول من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل محمد رضا بوبو هدف التعادل في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يضيف عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 60.

بينما أحرز علي فوزي الهدف الثاني والتعادل لصالح إنبي في الدقيقة 69 قبل أن يحرز عمر السعيد هدف الانتصار القاتل لصالح فيوتشر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من عمر المباراة.

ترتيب فيوتشر

ورفع فيوتشر رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

فيوتشر إف سي انبى الدورى المصرى علي فوزي عمر السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

بعد تحديد سعر إردب القمح.. أهالى الوادى الجديد لـ«السيسى»: رئيس «الغلابة»

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بأبوصوير بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟