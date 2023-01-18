أمين مجلس الشيوخ يلتقى السفير الإيطالي

استقبل المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ في مكتبه، الأربعاء، ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر.

ورحب عتمان بالسفير الإيطالى معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، كما نقل عتمان تحيات رئيس مجلس الشيوخ إلى السفير الإيطالي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن سعاته بهذه الزيارة مشيداً بحفاوة الاستقبال، وأشار إلى رغبة وزير الخارجية الإيطالى في زيارة مصر والتعرف على رئيس مجلس الشيوخ المصرى، وكذلك زيارة وفد برلماني من مجلس الشيوخ الإيطالي إلى مصر نهاية هذا الشهر.

وأكد عتمان أن هذه الزيارة خطوة من خطوات إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، حيث تعتبر مصر الشريك الرئيسي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط .

فى نهاية اللقاء، أكد المستشار عتمان ترحيبه بالزيارة وبزيارة الوفد البرلماني، وتمنياته بعودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين.