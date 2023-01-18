الجيش اللبناني يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، خرق جرافة تابعة لإسرائيل الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان له مساء اليوم، أن قوة من الجيش نفذت انتشارا في مكان الخرق، وألزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق، كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقق من الخرق ومنع التوتر بين الطرفين، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وأوضح أنه يتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وكان وسائل إعلام لبنانية أشارت فى وقت سابق، إلى أن جرافات الجيش الإسرائيلي، حاولت للمرة الرابعة على التوالي اختراق السياج الشائك المحاذي للخط الأزرق بين مستعمرة المطلة المتاخمة، ومنطقة سهل الخيام اللبناني.

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

وفى 10 يناير الجارى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن طائرة مسيّرة وزورقًا حربيًا إسرائيليين خرقا الحدود الجوية والبحرية اللبنانية.



وقال الجيش، في بيان، إن "طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الأجواء اللبنانية من مقابل بلدة راميا (جنوب) باتجاه بلدة مروحين (جنوب) ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة (فلسطين المحتلة)".



ولاحقًا أفاد الجيش، في بيان آخر، بأن زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان لمسافة حوالى 203 أمتار".



وأضاف الجيش، في البيانين، أنه يتابع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



ومن مهام هذه القوة مراقبة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يومًا بين مقاتلي جماعة "حزب الله" اللبنانية والجيش الإسرائيلي.