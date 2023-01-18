خبير تكنولوجي: الصين أثبتت تفوقها على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

قالت رشا السطوحي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات، إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت برفع قيمة دعم البحث العلمي في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية من أجل البحث الجدي في هذا النطاق.

الذكاء الاصطناعي

وأكدت رشا السطوحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسلل إليها الخوف بقوة من تسرع الصين وتفوقها في مجال الذكاء الصناعي بشكل عام.

منافسة صينية أمريكية

وأضاف في حديثه، أن الصين استطاعت الصعود من المركز التاسع حتى المركز الخامس على مستوى العالم على مدار الخمس سنوات الماضية في قطاع الذكاء الاصطناعي، لذا الصين تقدمت على أمريكا إلكترونياً.