مع قرب وقف شهادات الـ25%.. هل تصبح أذون الخزانة بديل عنها؟

أوشكت شهادات الـ25% على الانتهاء بعدما أعلن بنكا الأهلي ومصر قرب وقف العمل بها؛ مع تحقيق الهدف المرجو منها، وقد يكون الموعد بحسب ما تم إعلانه بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.

ونجحت شهادات الـ25% في جمع 325 مليار جنيه نصيب بنك مصر منها 120 مليار جنيه والباقي نصيب بنك الأهلي، والتي تم طرحها من أجل وقف الدولرة، عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3% لمواجهة التضخم.

المركزي يطرح أذون خزانة

ويبدأ بحث المصريين الحالي عن البدائل المتاحة للاستثمار وحفظ الأموال كبديل لشهادات الاستثمار، ولذلك ظهر مصطلح أذون الخزانة، بعد أن طرحها البنك المركزي في مزاد حسب نظام المتعاملين الأساسيين، بالنيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة بقيمة 34 مليار جنيه.

وخصصت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 97.7 مليار جنيه في عطاءات أذون الخزانة أحل 91 و273 يومًا التي طلبت فيها اقتراض 34 مليار بعد تلقيها عروضًا عليها بقيمة 171.5 مليار جنيه.

وباعت وزارة المالية أذونخزانة بقيمة 87 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بمتوسط فائدة 20.52% مقابل 20.28% في عطاء الأسبوع الماضى، فيما قبلت 10.5 مليار جنيه في عطاء الأذون أجل 273 يوما بمتوسط فائدة 21% مقابل 20.59% في عطاء الأسبوع الماضى.

وكانت وزارة المالية باعت عطاء أذون خزانة الخميس بنحو 82 مليار جنيه للأجلين 182 و364 يوما، مع تلقيها عروض تجاوزت 113.5 مليار جنيه وارتفعت الفائدة ما بين 0.5% و0.6% على الترتيب.

فما هو أذون الخزانة وفائدته وكيف يمكن الاستثمار فيه وتحقيق عوائد من ورائه؟. "الدستور" أجابت على تلك الأسئلة في التقرير التالي.

خبير اقتصادي يوضح الفرق بين شهادة الاستثمار وأذون الخزانة

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن هناك فارق ضخم بين أذون الخزانة وشهادات الاستثمار: "سندات الخزانة تكون للشركات والهيئات والمؤسسات، أما الشهادات فهي للأفراد، وتكون وسيلة استثمارية أفضل لهم، لأن عائدها سريع ومعفي من الضرائب وهو ما يحتاجه الأفراد".

وقال الإدريسي: "شهادات الاستثمار لا يوجد عليها ضرائب فمثلًا شهادات الـ25% بيحصل المستثمر فيها على العائد بدون خصم ضرائب، لذلك فهي مناسبة أكثر للأفراد من أجل الاستثمار فيها وتحقيق عوائد من خلفها".

وأضاف: "أما سندات الخزانة فيخصم منها ضرائب 25% ولكنها مناسبة بالنسبة لشركة أو هيئة ومؤسسة من الممكن أن تشتريها وتبيعها في أي وقت دون الالتزام بأوقات معينة، وتعتبر استثمار جيد بالنسبة لهم".

وبيّن: "من الممكن أن تستثمر الشركة في سندات الخزانة حتى نهاية الفترة المخصصة لها أو بيعها، إذ مثلا قامت شركة بعمل أذن خزانة 6 أشهر وبعد شهرين أرادات الأموال من الممكن أن تبيعها وتحصل على الأموال".

الفرق بين أذون الخزانة وشهادة الاستثمار

أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام، كما يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.

أما شهادات الإدخار فتتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد البالغين أو القُصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويتم البدأ في العمل بها اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

يذكر أن وزارة المالية رفعت متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة 91 يوما لترتفع إلى 20.520% من 20.281% في العطاء السابق له، كما رفعت المالية متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يوما لترتفع إلى 21.484% من 20.949% في العطاء السابق.