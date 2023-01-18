الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد اليد: ننتظر الرد على الاعتراض بشأن تغيير موعد مبارياتنا في الدور الرئيسي

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

علق محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على تعديل مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم 2023، خلال الدور الرئيسي للبطولة.

وقال الأمين، في تصريحات إذاعية: ننتظر رد اللجنة المنظمة لمونديال اليد على اعتراضنا بشأن تغيير موعد مباريات المنتخب في الدور الرئيسي.

وأكد أن العلامة الكاملة في الدور الأول لمنتخب مصر مجرد بداية لمشوار منتخبنا في المونديال، وأن التخطيط يحقق النجاح دائما وهو ما نسعى إليه مع منتخباتنا بمختلف الفئات.

وعن اعتزال أحمد الأحمر وإصابة يحيى خالد، قال أن الثنائي مؤثر، لكن محسن رمضان ومهاب سعيد عوضا غيابهم بشكل مثالي، وأن منتخب مصر يمتلك مواهب قادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

وأتم محمد الأمين تصريحاته أن الجمهور المصري لديه طموح متجدد دائما ولا يُرضيه التمثيل المشرف وهدفنا إسعاد الجماهير، موضحاً أن الجهاز الفني قام بدراسة كل التفاصيل الدقيقة لدى المنافسين وجاهزون لمواجهات الدور الرئيسي من الآن.

وتأهل منتخب مصر بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم بعد الفوز بالثلاث مباريات الأولى في دور المجموعات، وسيتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي رفقة منتخبات (الدنمارك - كرواتيا -البحرين -بلجيكا- الولايات المتحدة الأمريكية).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد في بيان رسمي عن تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في بولاندا والسويد.

وأكد الاتحاد الدولي أن الإصابتين تعودان للاعبين أحدهما في صفوف منتخب مصر وآخر في بلجيكا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين مساء غد في منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم.

وأكد بيان الاتحاد الدولي أنه قد سحب 1086 عينة من جميع أفراد البعثات المشاركة منذ بداية البطولة وحتى نهاية الدور التمهيدي وأسفرت النتائج عن 1084 سلبية وعينتين إيجابيتين فقط بين لاعبي مصر وبلجيكا.

محمد الأمين الاتحاد المصرى لكرة اليد منتخب مصر بطولة العالم 2023 بطولة كأس العالم لكرة اليد

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