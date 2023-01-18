الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام "ميدو"

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، في تمام الخامسة مساء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2022/2023).

 

وشهد تشكيل فريق الدراويش الأساسي، عودة محمد فوزي لحماية عرين المرمى بدلا من محمد كوكو، وكريم عرفات في مركز المدافع الأيمن، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، فى حين يتواجد أحمد عبد الوهاب الظهير الأيسر لفريق الشباب لأول مرة فى تاريخه.

 

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو فى حراسة المرمى وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويقود المباراة طاقم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سيد نافع حكم مساعد أول، وأحمد بكر حكم مساعد ثان، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.

ويحتل فريق الدراويش المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط من فوز وحيد على إنبي، و4 تعادلات و8 هزائم كان آخرها الهزيمة أمام المقاولون العرب في عقر دره بالإسماعيلية، الجمعة الماضية بنتيجة 3-1.

احمد حسام ميدو الاسماعيلى الدوري الممتاز طلائع الجيش تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

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