برلماني: زيادة سعر توريد إردب القمح يقضي على تجار الأزمات ويدعم الفلاح

أشاد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.

وأضاف قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن ما أعلنه رئيس الوزراء يعد سعرًا مرضيًا لكل المزارعين في الوقت الراهن، كما أنه يحفز المزارعين على توريد القمح للحكومة.

وأوضح النائب علاء حمدي قريطم، أن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهًا سيقضي على تجار الأزمات، كما أنه سيدعم الفلاح ويشجع المزارعين على التوريد للحكومة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن القمح سلعة استراتيجية مهمة، وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة.