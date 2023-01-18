الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كلنا واحد» توزع 440 كرتونة مواد غذائية بسعر مدعم في الوادي الجديد

جانب من الكراتين
جانب من الكراتين المدعمة

شهدت منافذ "أمان" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إقبالا من المواطنين على شراء كراتين سلع غذائية مدعمة بسعر 50 جنية ضمن مبادرة " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم توزيع 440 كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بسعر 50 جنيها بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والموجودة بجوار قسم شرطة الداخلة وبجوار مستشفى الداخلة العام.

وأعدت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير 2023 مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

منافذ أمان الوادي الجديد إقبالا من المواطنين سلع غذائية مدعمة مبادرة كلنا واحد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بأسعار مخفضة

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وائل لطفي

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