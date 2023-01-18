انطلاق مسابقة «القارئ الماسي» لطلاب الجامعات في جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية بدء منافسة "القارئ الماسي" في القراءة بين طلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، ضمن فعاليات المشروع الوطني للقراءة في عامه الثالث ٢٠٢٢-٢٠٢٣وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وتختص مسابقة القارئ الماسي بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة، إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة 30 كتابًا يختار الطالب ما يرغب في قراءته مع الإلتزام بشروط الكتب المقروء وتلخيصها على الموقع الإلكتروني للمشروع في حسابهم بعد التسجيل في القارئ الماسي والذي يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفقــًا لآليات ومعايير محـــددة.

هذا ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري بالإضافة لكأس «القارئ الماسي»، ولقب «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصري بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها ربع مليون جنيه مصري بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري وميدالية، وشهادة تقدير لكل منهم.

ويقوم الطالب الجامعي بالتسجيل بنفسه في المسابقة على الموقع الإلكتروني الرســـمي للمشـــروع الوطني للقراءة عبر الرابط التالي

https://readingapp.nationalreadingprogramme.com/universit...

الموقع الرسمي للمشروع الوطني للقراءة

https://nationalreadingprogramme.com