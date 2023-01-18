الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تؤكد أهمية تواصل واشنطن وبكين بشأن المسائل الاقتصادية

جانيت يلين
جانيت يلين

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأربعاء، على ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قُبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زوريخ.

وقالت يلين في مستهل لقائها الحضوري الأول مع ليو هي "وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية".

وشدّدت على وجوب "تبادل البلدين وجهات النظر حول كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وأبدت يلين أملها بأن يتيح اللقاء مع ليو الذي سبق أن عقدت معه اجتماعات افتراضية في ثلاث مناسبات، "التعمّق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي الكلي والتمويل المناخي".

من جهته دعا ليو إلى "تواصل جدي".

ويأتي اجتماع الأربعاء في خضم جهود دبلوماسية حثيثة لإبقاء التوتر بين البلدين تحت السيطرة.

والثلاثاء أكد مسؤول أميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور بكين في أوائل فبراير.

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وسيكون بلينكن أول وزير للخارجية الأمريكية يزور الصين منذ أكتوبر 2018 حين أجرى سلفه مايك بومبيو المعروف بانتقاداته الحادة لبكين، توقفا مقتضبا إثر محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج.

وكان قد أُعلن عن زيارة بلينكن من دون تحديد موعد لها في نوفمبر حين التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينج في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقد أبدى الرئيسان حينها تفاؤلا حذرا بإمكان منع خروج الخلافات عن السيطرة.

خلال الاجتماع تعهّد الرئيسان "مواصلة إدارة التنافس بين بلدينا بحس من المسؤولية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، وفق بيان أصدرته الخارجية الأمريكية في نوفمبر.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بالي، شدّدت يلين الأربعاء على "مسؤولية مشتركة لإظهار قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة الاختلافات والحؤول دون تحوّل المنافسة إلى أي نزاع".

وأقرت يلين بوجود خلافات سيتم بحثها بشكل مباشر، لكنّها شدّدت على "وجوب عدم السماح لأوجه سوء التفاهم، لا سيما تلك الناجمة عن نقص في التواصل، بأن تفاقم من دون داع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية".

وزيرة الخزانة الأمريكية واشنطن بكين المسائل الاقتصادية تواصل ثنائي حاجة ملحة أنتوني بلينكن

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