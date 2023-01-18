علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة

تقرر علاج الفنان عمرو محمد علي الشهير بشقشق على نفقة الدولة، وذلك بعد المناشدة التي وجهها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” لكل من يستطيع المساعدة في علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا علاج الفنان عمرو محمد علي، على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

كان برنامج “واحد من الناس" استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض “شقشق مسلسل أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذي تسبب في عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت في تدهور حالته، وخلال البرنامج ناشد الدكتور عمرو الليثي كل مَن يستطيع المساعدة في علاج الفنان، سواء في الخارج والداخل لإنقاذه.