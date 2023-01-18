الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 12329 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين".

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم محرزًا كيس بلاستيكي يحوي جوهر "الهيروين" المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 8 لفافات بها ذات جوهر المخدر أحرزهم جميعًا بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات القاهرة مخدر الهيروين السجن المشدد أمر إحالة الأحوال المصرح بها قانون ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

رئيس المحكمة في قضية «محامي مرسى مطروح» يمنع التصوير ويطلب تأمين الجلسة

مدبولى: تحرك القيادة السياسية الخارجى يعزز مكانة مصر كشريك محورى فى مختلف القضايا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

مدبولي يشكر وزيري الدفاع والداخلية على جهود استعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء

«عاوزين ياخدوا حبيبتى منى».. تفاصيل محاولة سرقة 1.5 مليون جنيه من بنك فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى