الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أداء 82 ألفًا و510 طلاب وطالبات الامتحانات بـ (399) لجنة امتحانيه بدائرة المحافظة ، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية " فترة أولى " والتربية الرياضية " فترة ثانية " لمدارس التربية الرياضية فقط.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه في تمام الساعة الرابعة صباحًا تم نقل الأسئلة وتأمينها وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية بهدوء وسلام وذلك بتواجد قوات الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة على جميع اللجان، وبدأت أعمال الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ولم ترد أية شكاوى لغرفة العمليات بالمديرية من شأنها تعكير صفو سير الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام.

اداء الامتحانات أداء الامتحان أعمال إمتحانات الأجواء المناسبة الإدارات التعليمية ارتداء الكمامات أبو ليمون

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