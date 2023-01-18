قصور الثقافة بالوادي الجديد تفتح أبوابها للفنانين لعرض لوحاتهم للجمهور

توجت محافظة الوادي الجديد هذا العام بـ"عاصمة الثقافة المصرية" لما لها من دور ثقافي وتراثي وأثري مهم، وتحقيقاً للعدالة الثقافية.

وفتحت قصور الثقافة بمحافظة الوادي الجديد ذراعيها لجميع فناني الوادي الجديد لعرض لوحاتهم ومقتنياتهم للجمهور، وكذلك اكتشاف المواهب الجديدة لمساعدتها وتشجيعها وتحفيزها للاستمرار في موهبتها وتبني فكرتها.

وعبر عدد من الفنانين التشكيليين بالوادي الجديد عن سعادتهم بتواجدهم في معرض قصر الثقافة بمركز الداخلة والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والحرف التراثية والخط العربي والهاند ميد لعرض منتجاتهم ومقتنياتهم للجمهور تشجيعاً من الدولة لأبنائها أبناء الواحات الذين يستحقون لقب عاصمة الثقافة المصرية لهذا العام.



وقالت سارة توما، فنانة تشكيلية بمعرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة موط، إن هذا المعرض سيكون له باع كبير في الارتقاء بالفن والفنانين على حد سواء، مؤكدة أن تنفيذ مثل هذه المعارض بصفة مستمرة سيفتح أفاق جديدة للفن على أرض الوادي الجديد.

وأضافت سارة أن الوادي الجديد تحظى بمجموعة كبيرة ومتميزة من الفنانين التشكيليين والرسامين الرائعين من أصدقاء المهنة الجميلة التي تعلمتها منذ صغري وأعشقها وهي هوايتي المفضلة وقت الفراغ، كما وجهت الفنانة رسالة لجميع القائمين على المعارض الكبرى والدولية باستضافتهم وعرض لوحاتهم حتى يشهدها جميع المترددين على المعرض.

وقال أحمد دياب كاتب روائي بالوادي الجديد إنه يجب علينا جميعا التضافر كوننا الآن داخل العاصمة الثقافية المصرية لهذا العام ونخرج كافة مواهبنا وإمكانياتنا ونهيئ كافة الأمور لإظهار أن الوادي الجديد حصلت على ما تستحقه، فالدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الحدودية مستقبل مصر القريب المشرق بإذن الله.



وأكد الفنان على ماهر، أحد الفنانين التشكيليين بالمعرض، أن الأهميّة الاقتصادية للفن تكمن في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القوى العاملة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن الفن له دور هام في دعم قطاع السياحة، ويعتبر الفن أساس للأخلاق، فهو عبارة عن عمل غير مؤذي بحد ذاته إذ يخدم في جلب المتعة والراحة

وأضاف ماهر، أن المعرض هيأ لنا كافة الظروف لعرض جميع لوحاتنا ومقتنياتنا بكل إرتياحيه دون عناء، لينعم الفنان الواحاتي بكل الحب للثقافة على أرض الواحات ونحلم جميعاً أن تكون الثقافة هي الدافع وراء التنمية والازدهار على أرض المحافظة.

وقال الكاتب الروائي مصطفي معاذ، إنه في غاية السعادة والسرور لفتح مثل هذه المعارض في وادينا الحبيب الذي يتحلى بالكثير من المواهب غير المستغلة لتجد من يعطيها طوق النجاة ويساعدها لإبراز كافة مواهبها وإستغلالها الإستغلال الأمثل، كما أننا نحلم أن يكون هناك معارض مستمرة في كافة المراكز بعد تتويج محافظة الوادي الجديد كعاصمة للثقافة المصرية.