ضبط فرن يبيع الخبز بأعلى من سعره خارج منظومة التموين فى مطروح

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار المتابعة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانوناً.

وقالت المهندسة هند محمود، مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنظيم حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مباحث التموين على عدد من المخابز بالمحافظة.

وتمكنت من ضبط أحد المخابز يقوم ببيع الخبز البلدي المدعم خارج منظومة التموين بأعلى من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير محضر بالواقعة.