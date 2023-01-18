الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط فرن يبيع الخبز بأعلى من سعره خارج منظومة التموين فى مطروح

ضبط فرن يبيع الخبز
ضبط فرن يبيع الخبز

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار المتابعة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانوناً. 

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وقالت المهندسة هند محمود، مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنظيم حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مباحث التموين على عدد من المخابز بالمحافظة.

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وتمكنت من ضبط أحد المخابز يقوم ببيع الخبز البلدي المدعم خارج منظومة التموين بأعلى من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير محضر بالواقعة. 

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الانشطة التموينية الخبز البلدي المدعم المخابز البلدية حملة تموينية غير مطابق للمواصفات محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح مديرية التموين بمطروح

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وائل لطفي

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