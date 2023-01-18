انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في 11 إدارة تعليمية بسوهاج

انطلقت اليوم في محافظة سوهاج، امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية من طما شمالا وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى المحافظة، حيث يؤدى 88 ألفا 691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2022.

كما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ اليوم 18 يناير الجاري.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .

فيما قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل "مواصفات الجودة الأيزو 2015/9001" تمهيدا لحصول القطاعات الإدارية بالشركة عليها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أن ورشة العمل تستمر حتى 18 يناير الجارى وأنه يشارك بورشة العمل مسئولى القطاعات والإدارات المستهدف حصولها على الشهادة خلال العام الحالى والتى تتمثل في قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة.



وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الحصول على شهادة الأيزوا يضمن تأهيل العاملين ورفع كفائتهم ووضع المعايير والإجراءات القياسية فى التشغيل بمختلف الإدارات الإدارية والفنية والتجارية وتأهيل العاملين بتلك القطاعات مهنيا وعمليا باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإدارة والأداء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ولتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.