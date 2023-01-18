قبل مباراة القمة.. «الشاطر» يطالب لجنة المنشطات سحب عينات من لاعبي الأهلى والزمالك

طالب إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة الأهلي، من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة مكافحة المنشطات التواجد قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم وسحب عينات من لاعبي الفريقين.



يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تلقى خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن خضوع ثنائي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة لتحليل كشف المنشطات.



وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن تعاطي الثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة للمخدرات، وهو سبب استبعادهما من تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية الماضية.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وجاء قرار رابطة الأندية بتعديل موعد اللقاء إلى الثامنة والنصف مساءً، بدلًا من السابعة على ستاد القاهرة.

