أمير مرتضى عن مشاركة كهربا: سنتقدم بشكوى جديدة والأهلى سيدفع الثمن

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إنه سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بسبب مشاركته في مباراة الأهلي ضد سموحة، بنصف نهائي كأس مصر، وأن النادي الأهلي سيدفع ثمن هذه المشاركة كثيرًا.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية: "العقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا 2 مليون دولار مع منعه من اللعب لحين السداد، وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب، تم إيقافه لمدة 6 أشهر".



وأكد أمير أن الاتحاد الدولي لم يُصرح بأحقية اللاعب محمود كهربا في المشاركة، واتحاد الكرة طالب في الخطاب المُنتشر عبر وسائل الإعلام بالالتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي.



وقال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك: "لن نترك حق نادي الزمالك، ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 فبراير، وستُصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب".



وتابع: “كما سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد النادي الأهلي بسبب جماهيره التي قامت بسب لاعبي الزمالك خلال مواجهة فريقهم ضد سموحة”.