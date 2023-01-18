رئيس اتحاد منتجى الدواجن: تدخل الدولة فى طرح الأعلاف سيحدث تراجعا بالأسعار

أوضح ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حقيقة انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 35%، قائلا: "إننا نمتلك صناعة دواجن استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتي على مدى أكثر من 4 عقود من دواجن وبيض".

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المنوط اليوم بتنمية صناعة الدواجن وبيض المائدة، هو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، لافتا إلى أنه المسؤول عن تنمية كل قطاعاتها، بدءا من قطاع التسمين والبياض والأمهات، وأمهات التسمين، وأمهات البياض، والجدود، حيث أن القطاعات موجودة على أرض مصر، وحققنا اكتفاء ذاتي.

وأوضح أن بروتين الدواجن وبيض المائدة يعتبر البيض الأرخص، معقبا: "نحن غير سعداء أبدا بارتفاع أسعار الدواجن والبيض لمستويات قياسية، لكننا ندرك التحديات التي يواجهها العالم بأكمله، ومصر جزء من العالم، وهي تحديات غير مسبوقة".

وأشار إلى أنه كان يوجد ضغط كبير على الدولة المصرية في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن العامل المشترك في كل قطاعات الدواجن هو العلف، حيث يمثل من 70% إلى 75% في كل قطاع، وبالتالي فإنه كون سعر طبق البيض 50 جنيه أو أكثر أو أقل هو العلف، وبالتالي فإن الأسعار فوق طاقة المستهلك.

وأشار إلى أنه على مدى الشهور والأسابيع الماضية، كان يوجد أزمة في بداية أكتوبر، وتحركت الحكومة وعلى الفور بدأ تدبير كميات كبير من الذرة والصويا، لكن هذه الكميات لا يجوز فيها الحل الجزئي، وبالتالي يجب أن تكون متوفرة بكميات وافية ومستمرة بشكل مستدام.

وأكد أن توازن الأسعار سيأتي من خلال الإنتاجية والإتاحية، لافتا إلى أن تدخل الدولة في طرح الأعلاف وتوزيعها سيحدث تراجعا في أسعار التواجن والبيض.