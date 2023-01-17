الكهرباء: 3.3 مليار جنيه تكلفة أعمال تطوير شبكات التوزيع بسيناء خلال 8 سنوات

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم أعمال التطوير التي قامت بها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في شبكات التوزيع بسيناء.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت تكلفة أعمال التطوير 3.3 مليار جنيه لتطوير 96 قرية ومركزًا في المحافظتين خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالي 982 ألف مشترك.

وأضاف التقرير أنه تم إدخال منظومة العدادات مسبوقة الدفع، لـ66 ألف مشترك، كما تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.