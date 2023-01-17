وكيل «صحة مطروح» يلتقى مسئولى خدمة المواطنين بالمستشفيات

اجتمع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، مع مسئولي خدمة المواطنين بمستشفيات المحافظة، بحضور الدكتورة أسماء عبدالقادر مدير المكتب الفني وعبدالسلام النجدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان المديرية.

ورحب وكيل صحة مطروح بالحضور، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به مسئول مكتب خدمة المواطنين في المنشأة الصحية من احتواء أي مشكلة تواجه متلقي الخدمة الطبية، وإزالة المعوقات للارتقاء بالخدمة الصحية.

وناقش وكيل صحة مطروح، آليات تفعيل نظام العمل بمكاتب خدمة المواطنين، مشددًا على الرد على جميع الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية والمحولة للمستشفيات في أسرع وقت.