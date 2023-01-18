الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الأربعاء 18 يناير 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور 

مهنياً: يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل.

عاطفياً: تشعر بسعادة وقناعة بالتقدّم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: العمل ساعات إضافية لتحقيق المزيد من الدخل أمر جيد لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: نيّات بعض الأشخاص المحيطين بك السيئة لن تكون في مصلحتك، وعليك تبيان وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة.

عاطفياً: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم.

صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقاً ونشيطاً، فهنيئاً لك.

حظك اليوم.. الثلاثاء 17 يناير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم لمواليد برج الجدي 

مهنياً: تحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات الحسّاسة والعالقة تحت وطأة الغضب. 

عاطفياً: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعاً دقيقاً.

صحياً: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.

حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

صفات الأبراج الترابية:

 

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

 

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

 

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج الجدي صفات الأبراج الترابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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