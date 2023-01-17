الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: حكومة «سوناك» تحتاج 350 مليار جنيه استرليني للعبور من عنق الزجاجة

سوناك
سوناك

علّق خالد مصطفى، الخبير في الشئون الأوروبية، على وضع بعض المحلات في بريطانيا أقفالًا على السلع الغذائية بالمحلات، مؤكدًا أن هذه الأقفال كانت توضع على الملابس الراقية واليوم أصبحنا نراها على السلع الغذائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأمن بدلًا من أن يقف على محلات الذهب يقف على ثلاجات اللبن والأجبان، وهناك استطلاع رأي أن 91% من مديري الطعام حذروا من أن بريطانيا مقبلة على أزمة غذاء. 

ضباط الشرطة البريطانية تهدد بالاستقالة

وأشار إلى أنه بسبب الخفض القوي للدعم المادي والأغذية فإن 465 من بنوك الطعام غير قادرة على توفير الطعام للمحتاجين، موضحًا أنه بسبب تدني أجور ضباط الشرطة فإن حجم السرقات ارتفع ويوجد حالة تذمر كبيرة وإحباط داخل الجهاز، خاصة أن القطاع ممنوع من التظاهر ويهدد عددًا كبيرًا من الضباط بالاستقالة ويوجد حالة من الإضطرابات في قطاع الصحة.

وأكد أنه بداية من 1 وحتى 6 فبراير ببريطانيا يوجد اعتصام 100 ألف موظف في قطاعات مختلفة وأهمها اعتصام في مجال التعليم وستصاب أكثر من 23 ألف مدرسة بالشلل التام لأن المعلمين والمعلمات وقعوا وثقية القطاعات الأخرى، كما يوجد اضرابات مفتوحة خلال فبراير ومارس وحكومة "سوناك" تواجه أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ 40 عامًا ويحتاج إلى 350 مليار جنيه استرليني ليعبر من عنق الزجاجة.

خبير حكومة سوناك جنيه استرليني عنق الزجاجة اعتصام السلع الغذائية بريطانيا الأقفال

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