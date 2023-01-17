الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل ليفربول.. صلاح احتياطيا وجاكبو يقود الهجوم أمام وولفرهامبتون

صلاح
صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في لقاء اليوم، بينما يقود الهجوم الهولندي كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول.. صلاح احتياطيًا وجاكبو يقود الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، كوناتي، تيسميكاس

خط الوسط: كيتا، ألكانتارا، بيجيتش

خط الهجوم: كارفيليو، جاكبو، إليوت

 

ويلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بنظيره وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو"، اليوم الثلاثاء، في العاشرة إلا ربع مساءً، في إعادة مباراة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، يوم الأحد الماضي، ولكن حسب قوانين البطولة فإن المباراة في حالة التعادل تُعاد من جديد.

وترغب كتيبة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتخطي عقبة وولفرهامبتون، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض ليفربول المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، وآخرها الخسارة أمام برايتون، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا للعام الثاني على التوالي.

في المقابل، يرغب فريق وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، واستغلال تعثر ليفربول وتراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم 2022-2023 في مباريات الدوري الإنجليزي.

ويعاني وولفرهامبتون أيضًا في الدوري الإنجليزي، حيث دخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون خلال أسبوع، حيث كانت المواجهة الأولى يوم 7 يناير الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ليفربول تشكيل ليفربول صلاح جاكبو وولفرهامبتون

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وائل لطفي

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