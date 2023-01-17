الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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للمصابين بنزلات البرد وكورونا.. نصائح من مستشار الرئيس للصحة

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تكون أكثر نشاطا في فصل الشتاء، لافتًا إلى أن عدد الإصابات بكورونا ليس كبير، والحالات ليست شديدة الخطورة، وأن أعدادا قليلة جدًا تحتاج دخول مستشفيات.

 

ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن حالات الإصابة بفيروسي الإنفلونزا والمخلوي، أعدادها معتادة لنفس هذا المعدل من السنة.

وأكد أن أعراض الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، لا يصاحبها دائمَا ارتفاع في درجات الحرارة، وأن ارتفاع درجات الحرارة غالبا ما يشير لوجود عدوى بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروسية.

الالتهابات الفيروسية بكل أنواعها غالبا لا يصاحبها ارتفاع حرارة

وأردف: "الالتهابات الفيروسية بكل أنواعها غالبا لا يصاحبها ارتفاع حرارة، وإذا صاحبها ارتفاع حرارة، نبحث هل الإصابة شديدة، أم يصاحبها إصابة بكتيرية، وهل توجد التهابات في الجهاز التنفسي السفلي أم لا، والطبيب المعالج يحدد أنواع العلاج ومدة الراحة".

ونصح أي مصاب يشعر بأعراض تنفسية إن كانت بسيطة ولا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة، يمكنه أخذ أدوية بسيطة جدا أساسها باراسيتامول كمسكن، أما في حال زادت الأعراض يتصل بطبيبه المعالج، منوهًا ان الطبيب لا يحتاج إجراء اختبارات روتينية للفيروسات أو كورونا، والمضادات الحيوية تكتب لو حدث التهاب بكتيري.

وشدد على ضرورة عدم أخذ المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب، وفي حال وصفت يجب أخذ الكورس كاملًا، كما يجب على أي شخص لديه أعراض إصابة تنفسية، أن يعزل نفسه حماية له للمضاعفات ولأهله، ولو خرج يرتدي ماسك لمنع نشر الفيروسات. 

كورونا البرد فيروسات الجهاز التنفسى المخلوي الانفلونزا

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