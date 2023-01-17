قافلة الأزهر في سوهاج.. أطباء الجراحة العامة والأطفال يجرون 74 عملية

شهدت قافلة الأزهر الطبية في محافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا في اليوم الرابع من عملها، حيث كثفت نشاطها اليوم الثلاثاء في الوحدة الصحية بقرية «شطورة» بمركز طهطا لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز، نظرا لما تقدمه من خدمات طبية مجانية وما تابعه الأهالي من أعمال للقافلة خلال الأيام الماضية في الوحدات الصحية في «بلصفورة» و«شطورة».

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ القافلة استطاعت في يومها الرابع والأخير إجراء 2523 كشف، و15 «إيكو» بعيادة القلب، و12 سونار، و94 عملية جراحية في مجالات جراحة الأطفال والجراحة العامة والأورام والعظام والأنف والأذن والأسنان، و497 تحليلًا واختبارًا، وفي عمل العيادات شهدت عيادة العظام الإقبال الأكبر بـ539 كشفًا، وعيادة الرمد 295 كشفًا، وعيادة الجلدية 215 كشفًا، وعيادة الأسنان 200 كشفٍ، وعيادة الأطفال 190 كشفًا.

وأكد المشرف العام على القوافل بالأزهر أنَّ ما شهدته القافلة خلال عملها بسوهاج يؤكد أهمية الدور المجتمعي والإنساني للأزهر، وأهمية استمرار هذه القوافل في أداء هذا العمل المهم الذي يوفر على الناس الوقت والجهد والمال ويخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين، وأن القوافل مستمرة بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حسب خطة سنوية.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، شكر وتقدير وحب أهالي القرى والمراكز التي استفادت من عمل القافلة إلى فضيلة الإمام الأكبر، وأنهم تعودوا من الأزهر على دوره الفعال في خدمة المجتمع وقضاياه، ودائمًا ما يبعث فضيلة الإمام الطيب الطمأنينة في قلوب الناس بتوجيهاته لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أهمية تكرار هذه القوافل في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في بقية مراكز المحافظة، نظرًا للإقبال الشديد على قوافل الأزهر وما تقدمه في خدمة الناس.

وأكد أحمد داوود، المسؤول الإداري للقافلة، أنَّ أطباء الأزهر رسموا البهجة والسرور على وجوه أهالي سوهاج بما قدموه وما بذلوه من جهود في خدمة الناس، وأن الفريق الإداري للقافلة عمل بكل جد واجتهاد في توفير كل أوجه الدعم والخدمات اللازمة لتسهيل عمل الأطباء وتنظيم وتسهيل سير عمل العيادات ومعمل التحاليل والعمليات وصيدلية القافلة.

مصطفى السيد أحمد عمر، من أبناء قرية شطورة، يقول خلال وجوده في الوحدة الصحية إنه جاء لمساعدة القافلة في عملها من الناحية التنظيمية، مؤكدًا أن القافلة على مدى يومين داخل قرية شطورة بمحافظة سوهاج قامت بملحمة عظيمة ساهمت من خلالها بتخفيف العبء عن الكثير من المرضى -بمختلف تخصصاتها- ودعمت بشكل كبير محدودي الدخل وغير القادرين، مقدمًا الشكر والتقدير لشيخ الأزهر على هذه القافلة المتميزة، التي يتمنى الجميع تكرارها في مناطق متنوعة من المحافظة.

ونظمت إدارة القوافل الطبية بمشيخة الأزهر هذه القافلة إلى سوهاج بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية.