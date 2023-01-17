لا يفوتك هذا المساء| السيدة انتصار السيسي: زيارة الملكة رانيا فرصة لمناقشة خطوات التمكين المصرية.. ووظيفة بـ150 دولار في الساعة

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم الثلاثاء، ما بين أخبار رئاسية هامة وأخبار تعليمية نظرًا لانطلاق الشهادة الاعدادية.

ويرصد “الدستور” في السطور أبرز أخبار هذا المساء..

انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا فرصة لمناقشة خطوات تمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر.

وقالت انتصار السيسي، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا".

وأضافت أن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، اتساقًا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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نضال الشافعي: حكاية روليت مليئة بالمشاعر وسعيد بردود الأفعال

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال التي وصلت له على دورة في حكاية روليت أمام الفناةة نجلاء بدر.

وقال الشافعي، لـ"الدستور"، إن العمل أحدث حالة من النجاح الكبيرة في الشارع واحدث حاله انتشار واسعه للغاية، لافتا إلى أن ردود الأفعال كانت مميزة للغاية.

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وظيفة بـ150 دولار للساعة لخريجي هذه المدرسة الفنية

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إن هناك تخصص ن التخصصات التي يتم دراستها في المدارس التطبيقية، تجعل أجر الخريج بـ 150 دولار في الساعة.

وأضافت الأباصيري، خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أنه يوجد تخصص جديد يسمى لحام تحت المياه، وهو في مدرسة "ظهر" للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة البترول وشركة إيني، لافتًا إلى أنه يوجد اشتراطات لقبول الطلاب في هذه المدرسة، أولها أن يكون الطالب متفوق في اللغة الإنجليزية، ومتفوق في السباحة والغطس، ويكون حاصل على الإعدادية بنسبة 90%، ويمتلك اللياقة البدنية، ونظر قوي، ويمتلك التوافق العضلي والعصبي حتى يستطيع القيام بالمهام المكلف بها، لافتا إلى أنه لا يأتي شيء على سبيل الصدفة، معقبًا: "من يريد أن يكون مميز في سعر الراتب الذي يتحصل عليه، لابد أن يمتلك القدرات التي تمكنه من ذلك".

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تعليم الجيزة تحدد المهام المطلوبة من المراقبين فى امتحانات «الإعدادية»

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية اليوم، اجتماعا هاما بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم السبت المقبل.

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https://www.dostor.org/4285918