وظيفة بـ150 دولارًا للساعة لخريجى هذه المدرسة الفنية..«بصيلة» يكشف التفاصيل

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إن هناك تخصصًا من التخصصات التي تتم دراستها في المدارس التطبيقية، تجعل أجر الخريج بـ150 دولارًا في الساعة.

وأضافت الأباصيري، خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أنه يوجد تخصص جديد يسمى لحام تحت المياه، وهو في مدرسة "ظهر" للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة البترول وشركة إيني، لافتًا إلى أنه توجد اشتراطات لقبول الطلاب في هذه المدرسة، أولها أن يكون الطالب متفوقًا في اللغة الإنجليزية، ومتفوقًا في السباحة والغطس، ويكون حاصلًا على الإعدادية بنسبة 90%، ويمتلك اللياقة البدنية، ونظرًا قويًا، ويمتلك التوافق العضلي والعصبي حتى يستطيع القيام بالمهام المكلف بها، لافتًا إلى أنه لا يأتي شيء على سبيل الصدفة، معقبًا: "من يريد أن يكون مميزًا في سعر الراتب الذي يتحصل عليه، لا بد أن يمتلك القدرات التي تمكنه من ذلك".

وأشار إلى أنه يتم تشجع الذكور والفتيات، وفي نفس الوقت يتم رفض فكرة الاستسهال، معقبًا: "هناك طلاب حاصلون على 99% وقدموا للتعليم الفني، ويوجد طلاب آخرون من الـIG وتقدموا للالتحاق بالتعليم الفني".

وأشار إلى أنه توجد اتفاقيات مع ألمانيا وإيطاليا وفنلندا التي تحتاج قطاعات صناعية، وفي القطاع الطبي يحتاجون إلى الممرضين والممرضات.