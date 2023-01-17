الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعليم الجيزة تحدد المهام المطلوبة من المراقبين فى امتحانات «الإعدادية»

أشرف سلومة
أشرف سلومة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية اليوم، اجتماعا هاما بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم السبت المقبل.
 

وقد شمل الاجتماع الآتى:
_ المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.
_ الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.
_ الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
_ الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.
_ متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.
_ الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.
_ التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.
_ التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع. 

_ إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.
_التنبيه على ضرورة المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.
_ سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة، علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.
_ يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحانات يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا، ومعبرا عن الواقع.
_ في حال وجود امر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.
_ إنشاء جروب واتس لسرعة التواصل مع المراقبين المقيمين في جميع اللجان بالإدارة المكلف بها.

 

أحمد راشد محافظ الجيزة الأستاذ الدكتور التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا للقاهرة فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

خبير اقتصادي: تقرير وكالة «فيتش» شهادة ثقة تؤكد على صلابة القطاع المصرفي

حملات تموينية وإزالة تعديات في بنى سويف والشرقية لضبط وردع المخالفين

«برنامج أمني» يكشف النهايات المأساوية للباحثين عن تغيير العملات الأجنبية المشبوهة (فيديو)

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

غدا.. «الجنايات» تصدر الحكم على المتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى