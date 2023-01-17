تعليم الجيزة تحدد المهام المطلوبة من المراقبين فى امتحانات «الإعدادية»
أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية اليوم، اجتماعا هاما بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم السبت المقبل.
وقد شمل الاجتماع الآتى:
_ المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.
_ الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.
_ الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
_ الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.
_ متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.
_ الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.
_ التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.
_ التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع.
_ إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.
_التنبيه على ضرورة المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.
_ سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة، علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.
_ يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحانات يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا، ومعبرا عن الواقع.
_ في حال وجود امر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.
_ إنشاء جروب واتس لسرعة التواصل مع المراقبين المقيمين في جميع اللجان بالإدارة المكلف بها.