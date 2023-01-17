الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا للقاهرة فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

جريدة الدستور

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا". 
وأضافت أن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، اتساقًا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابعت: "كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومي الأضخم "حياة كريمة"، فضلًا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية، ومبادرات الصحة العامة.. أجدد الترحيب بالملكة رانيا ضيفة عزيزة غالية في مصرنا الحبيبة".

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الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا للقاهرة فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

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