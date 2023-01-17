الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات تموينية وإزالة تعديات في بنى سويف والشرقية لضبط وردع المخالفين

اهلارمضان
اهلارمضان

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي بني سويف والشرقية حملات تموينية وإزالة تعديات لضبط وردع المخالفين للقانون.
ففي محافظة بني سويف، كشف تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف والذى تم رفعه للمحافظ أنه تم ضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص والتحفظ على 200 لتر سولار و200 لتر بنزين 80 بقرية بهبشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بجانب افتتاح معرض أهلا رمضان بقرية بهبشين، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية وإدارة تموين ناصر والوحدة المحلية .
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية في القطاعات الحيوية .
فيما تم إزالة في المهد لـ 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 3 قراريط ونصف تحت إشراف عيد ذكي نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ولجنة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية .
في محافظة الشرقية، تمكنت مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 384 طنا من الأسمدة الزراعية والمواد الغذائية والبترولية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية ببلبيس .
وكان المحافظ ممدوح غراب أكد على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين .
وقامت إدارة تموين بلبيس بحملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات وإدارة سلامة الغذاء بالإدارة الصحية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 128 طنا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بدون مستندات أو فواتير داخل أحد المصانع .. وضبط 57 طنا من زيوت الطعام المرتجعة والتى تم إعادة تدويرها وتعبئتها لطرحها فى الأسواق وضبط 17 طنا من المواد البترولية والكحولية داخل مخزن بقرية الزوامل يدار بدون ترخيص وضبط 170 طنا مخصبات زراعية مجهولة المصدر فى مخزن لإعادة تعبئة مخصبات زراعية بقرية الزوامل .
وتمكنت الحملة من ضبط 12 طنا من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع الأعلاف يتم إدارته بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

إتخاذ الإجراءات القانونية اهلا رمضان اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية أفتتاح معرض أهلا رمضان الأجهزة التنفيذية إزالة تعديات إدارة تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا للقاهرة فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

خبير اقتصادي: تقرير وكالة «فيتش» شهادة ثقة تؤكد على صلابة القطاع المصرفي

حملات تموينية وإزالة تعديات في بنى سويف والشرقية لضبط وردع المخالفين

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«برنامج أمني» يكشف النهايات المأساوية للباحثين عن تغيير العملات الأجنبية المشبوهة (فيديو)

غدا.. «الجنايات» تصدر الحكم على المتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى