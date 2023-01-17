حملات تموينية وإزالة تعديات في بنى سويف والشرقية لضبط وردع المخالفين

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي بني سويف والشرقية حملات تموينية وإزالة تعديات لضبط وردع المخالفين للقانون.

ففي محافظة بني سويف، كشف تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف والذى تم رفعه للمحافظ أنه تم ضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص والتحفظ على 200 لتر سولار و200 لتر بنزين 80 بقرية بهبشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بجانب افتتاح معرض أهلا رمضان بقرية بهبشين، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية وإدارة تموين ناصر والوحدة المحلية .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية في القطاعات الحيوية .

فيما تم إزالة في المهد لـ 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 3 قراريط ونصف تحت إشراف عيد ذكي نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ولجنة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية .

في محافظة الشرقية، تمكنت مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 384 طنا من الأسمدة الزراعية والمواد الغذائية والبترولية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية ببلبيس .

وكان المحافظ ممدوح غراب أكد على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين .

وقامت إدارة تموين بلبيس بحملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات وإدارة سلامة الغذاء بالإدارة الصحية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 128 طنا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بدون مستندات أو فواتير داخل أحد المصانع .. وضبط 57 طنا من زيوت الطعام المرتجعة والتى تم إعادة تدويرها وتعبئتها لطرحها فى الأسواق وضبط 17 طنا من المواد البترولية والكحولية داخل مخزن بقرية الزوامل يدار بدون ترخيص وضبط 170 طنا مخصبات زراعية مجهولة المصدر فى مخزن لإعادة تعبئة مخصبات زراعية بقرية الزوامل .

وتمكنت الحملة من ضبط 12 طنا من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع الأعلاف يتم إدارته بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .