الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

14 تنبيه مهم من «التعليم» للمعلمين والطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

رضا حجازى
رضا حجازى

عممت المديريات التعليمية عدة تنبيهات وتعليمات لطلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك المعلمين قبل انطلاق الامتحانات المقرر لها غد الأربعاء، وفى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز التنبيهات وهي كالآتي:

1_ على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة ان يتأكد من أنها خاصة بالأسئلة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر وأن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات 

2_ عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان

3_ عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة 

4_ عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة

5_  عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة

6_ عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان

7_  في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم /313 لسنه 2011 بشأن إعاده تنظيم التقويم التربوي الشامل

8_  عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر

9_  يتم تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير

10_  منع التدخين نهائيا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001

11_  متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان

12_  التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح

13_  لا يجوز إعطاء وسائل الإعلام أو أية جهة خارجية أية تصريحات أو أرقام أو نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية

14_  عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات

الاسم ورقم الجلوس الإعدادية التليفون المحمول الشهادة الإعدادي الشهادة الاعدادية المديريات التعليمية

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صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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