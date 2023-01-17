رمضان عبدالمعز: هذا ما فعله النبى مع المسيئين له (فيديو)

حث الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، المواطنين على مقابلة الإساءة بالحسنة، قائلًا إن قاعدة التعامل مع الناس يجب أن تكون "من عصى الله فينا أطعنا الله فيه".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "لو هو قل أدبه عليا، مقلش أدبي عليه، وأقول أنا مش ناقص لسان ولا ناقص دراع، المسلم الحق لما يملك يعفو".

وأردف: "النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعامل الناس بحسن المعاملة، سواء أحسنوا إليه أو أساءوا، حتى لقبه أهل مكة بالصادق الأمين"، مستطردًا: "الأعداء شهدوا له، أنه الصادق الأمين، والنبي إذا أساء إليه أحد كان يقابله بالحلم، لا يدفع السيئة بالسيئة".

وأكد عبدالمعز، أن الحق لا يحتاج أن تدافع عنه بالسباب والشتائم، مردفًا أن الإمام مالك قال: "لو وجدت رجل يتكلم عن الحق، أو لابس ثوب الحق، ووجدته سبابا، فاعلم أن نيته معلولة، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك".