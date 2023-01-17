الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: «المدافع عن الإيمان بالسباب والشتائم نيته معلولة»

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الحق لا يحتاج أن تدافع عنه بالسباب والشتائم، مشيرًا إلى قول الإمام مالك، «لو وجدت رجلا يتكلم عن الحق، أو لابس ثوب الحق، ووجدته سبابًا، فاعلم أن نيته معلولة، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك».

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن من يدافع عن الدين وحامي الشريعة وحامي الحما، ثم تجده يسب ويلعن، فإنه ليس على حق، مردفًا: "الحق مش محتاج نفسق الناس ونطلعهم كفرة، ونتخانق معاهم".

ولفت إلى أن النبي لم يكن عنده جفاء ولا غلظة، مردفًا: «الغلظة قسوة القلب، وخشونة المعاملة، والفظ هو كريه الخلق». 

وأردف: «في سورة سبأ حوار بين النبي والمشركين يقول "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين»، معقبًا: «مقالهمش احنا اللي على هدى وأنتم في ضلال، مقلهمش ياكفرة يا فاسقين، بل قال لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ».

رمضان عبدالمعز السباب الشتائم لعلهم يفقهون الحق

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