استمرار حبس «دجال العطارين» 15 يومًا لاتهامه بالشعوذة

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، قرارا باستمرار حبس دجال لممارسته أعمال السحر والشعوذة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع استكمال سماع أقوال الضحايا فى الواقعة ورصد صفحته الشخصية والإعلانات الترويجية التى كان ينشرها لجذب المواطنين بمقابل مادى في منطقة العطارين.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول “محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم”- الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى) بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم عرضه على النيابة.