الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ويجورست يكشف سبب اختياره القميص «27» مع مانشستر يونايتد

ويجورست
ويجورست

كشف فوتر ويجورست لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، سبب اختياره رقم القميص 27 بعد انضمامه لصفوف الفريق.

ويجورست انضم رسميًا لصفوف مانشستر يونايتد معارًا من نادي بيرنلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ويجورست في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نظرت للأرقام المتاحة لارتدائها، 2 و7 مجموعهما 9 وهو رقم قميص مهاجم، ضاحكًا، عندما جئت إلى هنا سمعت أنه قميص أليكس تيليس، وهو معار خارج الفريق الآن، وتحدثت معه إذا كان لا يمانع، وقُلت إن ذلك مهم بالنسبة لي، وفي النهاية لم يكن لديه مشكلة لذا أريد أن أشكره".


وأضاف: "لقد اخترت الرقم 27 وفي الواقع اخترته لأنني لدي شعور جيد تجاهه".

فوتر ويجورست بدأ مسيرته في نادي ديتو تويتيراند الهولندي، وانتقل منه لشباب فريق فيلم تو تيلبورج، ثم انتقل لنادي إيمين، ومنه إلى نادي هركليز ألميلو، قبل الانضمام لصفوف فريق إيه زد ألكمار في صيف عام 2016، ولعب له موسمين قبل الانضمام لنادي فولفسبورج الألماني ثم بعد 4 سنوات انتقل لفريق بيرنلي في يناير من العام الماضي، وقبيل انطلاق الموسم الجاري انضم لفريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.


ولعب ويجورست  414 مباراة خلال مسيرته الاحترافية سجل خلالها 172 هدفًا وصنع 51.

قبل الانتقال لمانشستر يونايتد كان ويجورست معارًا لنادي بشكتاش التركي، وشارك في 18 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 4، فيما لعب 20 مباراة فقط بقميص بيرنلي سجل خلالها هدفين وصنع 3.


ويملك ويجورست سجلًا دوليًا مع منتخب هولندا بدأه في مارس من عام 2018 في مباراة دولية ودية ضد منتخب انجلترا، وسجل أول أهدافه في مرمى جوريا في مباراة ودية في شهر يونيو من عام 2021.

ولعب 19 مباراة بقميص منتخب هولندا وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.
 

فوتر ويجورست ويجورست مانشستر يونايتد الانتقالات الشتوية بيرنلي أليكس تيليس

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