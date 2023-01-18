عدم استخدام مواد مُعطرة.. كيف يمكن التخلص من جفاف البشرة في الشتاء؟

تواجه العديد من الفتيات مشكلة جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء، قد لا يعمل اتباع نفس روتين العناية بالبشرة على مدار العام بشكل جيد عندما تنخفض الرطوبة، بدون تغيير في العناية بالبشرة، يمكن للهواء الجاف أن يجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد أكثر وضوحًا، يمكن أن تتقشر البشرة الجافة والمصابة بالحكة وتتشقق وحتى تنزف، لذا توضح خبيرة التجميل سمر العسال بعض الخطوات من شأنها الحفاظ على بشرتك رطبة.

منع الحمامات والاستحمام من تفاقم جفاف الجلد عندما تنخفض الرطوبة أو تشعر بشرتك بالجفاف، تأكد من:

إغلاق باب الحمام.

استخدام الماء الدافئ بدلاً من الماء الساخن.

قلل من وقتك في الاستحمام أو الاستحمام إلى 5 أو 10 دقائق.

اغسل الجلد بمنظف لطيف وخالي من العطر.

ضع كمية كافية من المنظف لإزالة الأوساخ والزيوت، وتجنب استخدام الكثير حتى ترى رغوة كثيفة.

جفف بشرتك بلطف بمنشفة.

ادهن المرطب مباشرة بعد تجفيف بشرتك.

ضع المرطب بعد الغسيل مباشرة، تعمل المراهم والكريمات والمستحضرات (المرطبات) على حبس الرطوبة الموجودة في بشرتك.

ابحث عن كريم أو مرهم يحتوي على واحد أو أكثر من المكونات التالية:

زيت الجوجوبا دايميثيكون جلسيرين حمض الهيالورونيك حمض اللاكتيك اللانولين زيوت معدنية الفازلين زبدة الشيا

للتخفيف من جفاف اليدين، احمل معك كريمًا غير دهني لليدين وضعه بعد كل غسلة لليدين.

استخدمي مرطب الشفاه اختاري مرطب شفاه يشعر بالراحة على شفتيك، إذا شعرت بالوخز أو الوخز في شفتيك بعد وضع مرطب الشفاه، فانتقل إلى النوع الذي لا يسبب هذا التفاعل.

استخدم فقط منتجات العناية بالبشرة اللطيفة الخالية من العطور، بعض منتجات العناية بالبشرة، مثل صابون مزيل العرق، قاسية جدًا على البشرة الجافة والحساسة، يوصي أطباء الجلدية باستخدام المنتجات التي تحمل علامة "خالية من العطور".

إذا رأيت كلمة "غير معطر"، فقد يحتوي المنتج على مواد كيميائية تحيد أو تخفي روائح المكونات الأخرى، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تهيج البشرة الجافة والحساسة.

توقف عن استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على أي مما يلي: