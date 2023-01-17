الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

جامعة الفيوم عرفة
جامعة الفيوم عرفة صبري يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية

تفقد عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الماجستير والدكتوراه بكلية السياحة والفنادق، بحضور نجوى إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق.

واطمأن عرفة صبري على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الجو الملائم للدارسين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أن عدد الدارسين الذين يؤدون الامتحانات بمرحلة الماجستير 35 باحثًا بمختلف الأقسام، وعدد الدارسين بمرحلة الدكتوراه 24 باحثًا، وتستمر الامتحانات حتى 24 يناير الجاري.

وكان قد تفقد الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، امتحانات الدور الأول لطلاب الدراسات العليا، بالعام الأكاديمي 2022/ 2023 بكليتي الهندسة والزراعة.

وأشاد حتاتة، بتواجد أعضاء هيئة التدريس، وأساتذة المواد المختلفة، وتوافر الطاقم الطبي باللجان الامتحانية، وأجرى سيادته حوارًا مع عدد من الطلاب اطمأن من خلاله على توافر كل الإمكانات التي تعين الطلاب على أداء الامتحانات.

جامعة الفيوم عرفة صبري يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية
جامعة الفيوم عرفة صبري يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية
جامعة الفيوم عرفة صبري يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية
جامعة الفيوم عرفة صبري يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية
IMG-20230117-WA0017
IMG-20230117-WA0017
IMG-20230117-WA0019
IMG-20230117-WA0019
جامعة الفيوم يتفقد عرفة صبري امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

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وائل لطفي

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