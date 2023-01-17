الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيريرا» يجهز أحمد فتوح ببرنامج بدنى وفنى استعدادًا لمواجهة الأهلى

أحمد فتوح
أحمد فتوح

طلب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون سرعة تجهيز أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، وبرنامج فني وبدني مكثف لمواجهة الأهلي في القمة التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وغاب أحمد فتوح عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب أزمته الخاصة بالمنشطات.

وكان فيريرا قد رفض تواجد فتوح مع الزمالك أمام بيراميدز فى الدور نصف نهائى لكأس مصر، من أجل تجهيزه لمباراة القمة التي تعتبر عنق زجاجة للفارس الأبيض من أجل المنافسة على الدوري، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد توديع كأس مصر.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في لقاء الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليودع مسابقة كأس مصر الذى يحمل لقبها في العام الماضي.

وصعد فريق بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه لينتظر بذلك الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسموحة، التي تقام الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تقدم على بيراميدز بهدف حسام عبدالمجيد في الدقيقة 6 وتعادل بيراميدز عن طريق لاعبه وليد الكرتي في الدقيقة 55، ولعب بيراميدز منقوصا بعشرة لاعبين بعد طرد علي جبر في الدقيقة 11.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير الجاري، في قمة الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حسين ياسر المحمدي مدربا ضمن الجهاز المعاون لفيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين حسين ياسر المحمدي، المدير الفني لفريق الزمالك للشباب 2003، مدربا ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وأبلغ مرتضي منصور، حسين ياسر المحمدي بتعيينه رسميا مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن يبدأ مهمته مع الفريق بداية من صباح الثلاثاء.قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين حسين ياسر المحمدي، المدير الفني لفريق الزمالك للشباب 2003، مدربا ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وأبلغ مرتضي منصور، حسين ياسر المحمدي بتعيينه رسميا مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن يبدأ مهمته مع الفريق بداية من صباح الثلاثاء.

ويتسلم حسين ياسر المحمدي مهام عمله ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي فيريرا خلفا للمدرب المساعد السابق أحمد عبدالمقصود.

حيث تقدم أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد في نادي الزمالك، باعتذاره لمجلس إدارة القلعة البيضاء عن الاستمرار مع الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا.

وتعد استقالة أحمد المقصود هي الثانية في نادي الزمالك بعد أسامة نبيه الذي رحل في الفترة الماضية.

الزمالك أحمد فتوح الاهلى مباراة القمة فيريرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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