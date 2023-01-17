الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر شائعات وأكاذيب ضد الدولة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة العامة، للمتهم أحمد نجدى، بالقضية رقم 1516 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

النيابة العامة التحقيقات جماعة إرهابية قنوات فضائية وسائل اعلام

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وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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